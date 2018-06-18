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Финальный рейтинг драфта от TSN: Свечников — 2-й, Кравцов — 12-й

Финальный рейтинг драфта от TSN: Свечников — 2-й, Кравцов — 12-й
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский инсайдер TSN Боб Маккензи опубликовал финальную версию выбора на грядущем драфте Национальной хоккейной лиги. Напомним, драфт НХЛ-2018 состоится в Далласе 22-23 июня.

Первая десятка выглядит так:

1) Далин
2) А. Свечников
3) Б. Ткачук
4) Задина
5) Котканиеми
6) Добсон
7) Бушар
8) Хьюз
9) Боквист
10) Хейтон.

Также в рейтинг вошли россияне Кравцов — 12-й, Денисенко — 15-й, Алексеев — 30-й, К. Марченко — 44-й, Морозов — 67-й, Дёмин — 69-й, Романов — 83-й, Исхаков — 87-й.

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