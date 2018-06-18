Тротц: я был частью великой организации, «Вашингтон» добился главной цели

Барри Тротц написал обращение к болельщикам, в котором объяснил причины ухода с поста главного тренера «Вашингтон Кэпиталз».



«После тщательного анализа и консультаций с семьёй я официально объявляю об отставке из „Вашингтона“. Когда четыре года назад я приходил в клуб, у нас была одна цель — привезти в столицу Кубок Стэнли. Мы прошли невероятный путь в нынешнем сезоне, наши игроки и сотрудники достигли цели и поделились радостью с фанатами. Хотел бы поблагодарить Теда Леонсиса, Дика Патрика и Брайана Маклеллана за предоставленную возможность стать частью великой организации. Также благодарю всех игроков и сотрудников клуба, которые неустанно трудились каждый день, чтобы добиться успеха».

Барри Тротц покинул «Вашингтон» после победы в Кубке Стэнли