«Салават Юлаев» и «Спартак» осуществили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В Уфу перешёл защитник Роман Сходцев, а московский клуб получил спортивные права на нападающего Михаила Котляревского.

Минувший сезон 21-летний Сходцев провёл в МХЛ, выступая за МХК «Спартак». В 60 матчах регулярного чемпионата защитник забросил 3 шайбы и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности «+7». В 6 матчах плей-офф Роман набрал 1 (1+0) очко при полезности «-3».

21-летний Котляревский в сезоне-2017/18 сыграл в двух лигах. В 22 матчах регулярного чемпионата МХЛ за «Толпар» он забросил 9 шайб и сделал 11 голевых передач. В 26 играх «регулярки» ВХЛ за «Торос» на его счету 10 (2+8) очков. В 11 встречах плей-офф ВХЛ-2018 форвард не набрал ни одного балла. За карьеру в КХЛ Котляревский принял участие в 15 играх и сделал 1 результативную передачу.