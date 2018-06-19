Семак: Василевский созрел раньше, чем это обычно происходит с вратарями

Спортивный директор «Агидели» Александр Семак прокомментировал прогресс российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. В среду, 20 июня, в Лас-Вегасе пройдёт ежегодная церемония вручения индивидуальных призов НХЛ. Российский вратарь номинирован на «Везина Трофи».

«Идёт поступательно, без каких-то особых провалов. Стабильность появляется, игра с каждым сезоном улучшается. Значит, он всё делает правильно. Обычно вратари созревают позже, чем полевые игроки. Считается, что после 27 лет. Василевский начал показывать достойную зрелую игру в более раннем возрасте. Ему помогают габариты, а спокойствие и физику он добавляет из сезона в сезон», — цитирует Семака «Реальное время».