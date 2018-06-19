Кравчук: канадские журналисты находятся в шоке и проклинают Бержевена

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук прокомментировал обмен нападающего «Монреаль Канадиенс» Алекса Гальченюка в «Аризону Койотс» на Макса Доми.

«Чем живёт Монреаль? Его, как обычно, бросает из крайности в крайность. Год назад город с восторгом воспринял обмен с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Сергачёв — Друен, молодому франкоканадцу на первом же выставочном матче устроили овацию. А спустя полгода всё кардинально поменялось: пресса написала, что у Друена нет сердца и он — самое большое разочарование из числа местных воспитанников.

И вот в конце прошлой недели состоялся новый обмен: за Доми «Монреаль» отдал в «Аризону» Гальченюка. Теперь журналисты, наоборот, в шоке — и проклинают генерального менеджера Бержевена: статистика игроков несопоставима, Алекс Гальченюк забивал намного чаще, тогда как Доми толком никто не видел, матчи «Аризоны» по телевизору показывают крайне редко.

А ещё здесь специалисты весь сезон яростно обсуждали, где Алекс приносит «Монреалю» больше пользы: на краю или в центре. Теперь они же шутят: выяснилось, что Гальченюку всё-таки лучше на самом краю, в пустынях Аризоны», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.