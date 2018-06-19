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Веденски: если травмы оставят меня в покое, смогу показать себя в КХЛ

Веденски: если травмы оставят меня в покое, смогу показать себя в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий Марек Веденски рассказал, что может продолжить играть в братиславском «Словане».

«Не могу сказать точно, продлим ли мы контракт со „Слованом“. Сначала они должны исполнить некоторые обязательства, которые остаются за ними. Посмотрим, какое решение будет идеальным, я буду много советоваться с семьёй.

Я хорошо готовлюсь летом и могу сказать, что сумею отлично проявить себя в КХЛ или в другой лиге. Главное, чтобы меня оставили в покое травмы, которые мешали играть», — приводит слова Веденски Hokej.sk.

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