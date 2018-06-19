Александр Черников и Юрий Петров перейдут из «Трактора» в «Адмирал»

Как стало известно «Чемпионату», нападающие челябинского «Трактора» Александр Черников и Юрий Петров продолжат карьеру в «Адмирале» из Владивостока. Напомним, что Черников и Петров почти всю карьеру играют вместе.



33-летний Черников в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 7 (3+4) очков и набрал 4 (1+3) балла в 16 играх плей-офф. 34-летний Петров сыграл 26 игр в «регулярке», набрав 4 (1+3) очка, а в 16 играх плей-офф отметился 8 (2+6) баллами.

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