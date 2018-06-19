Нападающий Максим Якуценя покинет челябинский «Трактор», сообщает «Челябинский хоккейный портал». Соглашение с 37-летним хоккеистом не будет продлено. Также сообщается, что клуб может покинуть защитник Данил Мамаев.



Якуценя в регулярном чемпионате—2017/18 принял участие в 56 встречах, сумев записать в актив 28 (7+21) баллов при показателе полезности "-3" и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард часто попадал в запас, проведя только семь игр и отдав одну результативную передачу.

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