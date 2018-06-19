«Эдмонтон» подписал новый контракт с Беннингом

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с защитником Мэттом Беннингом, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и функционирует на односторонней основе.



В регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 Беннинг принял участие в 73 матчах, сумев отметиться 21 (6+15) очком при показателе полезности "+5" и 49 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 17 минут за встречу.



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