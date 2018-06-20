Зюзин: Овечкин, Кузнецов и Орлов в комфортном положении, несмотря на уход Тротца

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин прокомментировал уход главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротца со своего поста.



«Честно говоря, практически не сомневался, что Тротц при любом результате «Вашингтона» уйдёт. Так и произошло. Если с подписанием именитого тренера тянут до самого конца и делают его заложником результата, значит у менеджмента клуба изначально есть варианты «б» и «в». Кстати, так и получилось: уже через несколько часов после заявления Тротца об уходе «Вашингтон» фактически анонсировал назначение его помощника Тодда Рирдена.



В НХЛ огромную роль имеют контракты и статусы, которые прежде всего определяются менеджерами. С этой точки зрения наши легионеры «столичных» и особенно Овечкин чувствуют себя очень комфортно», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

Тротц сделал Овечкина чемпионом и ушёл. Конец сказке «Вашингтона»? Могли бы и раскошелиться, а теперь надо думать, как жить дальше.