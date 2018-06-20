Кэссиди: «Бостону» интересен Ковальчук, он стал бы хорошим дополнением команды

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди рассказал, что заинтересован в переходе российского нападающего Ильи Ковальчука в его команду.

«Да, это было бы интересно, но никогда не хочется спекулировать в подобных вопросах. Вы не можете зайти слишком далеко вперёд, обсуждая вероятные трансферы. Ковальчук – игрок для одного из первых двух звеньев, он может играть на обоих флангах, у него отменные габариты. Он стал бы хорошим дополнением для «Бостона». В то же время я уверен, что любая другая команда повторит это прямо сейчас», — приводит слова Кэссиди NBC.

Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Брюинз» Дон Суини собирается встретиться с Ковальчуком.

Также сообщалось, что главными претендентами на Ковальчука являются «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюинз» и «Рейнджерс». Вторую заинтересованную группу образовали «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс». Впоследствии «Анахайм» отказался от варианта с российским игроком.