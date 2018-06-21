Братья Даниэль и Хенрик Седины — обладатели «Кинг Клэнси Мемориал Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Братья Даниэль и Хенрик Седины стали обладателями «Кинг Клэнси Мемориал Трофи» — приза за благотворительность. Легенды «Ванкувер Кэнакс» завершили карьеру в 2018 году, так что это заслуженное признание их заслуг.

Их соперниками в борьбе за награду были Джейсон Цукер («Миннесота Уайлд») и Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»).

Напомним, «Ванкувер» в завершившемся регулярном чемпионате занял предпоследнее место в таблице Западной конференции.

Достанется ли «Везина» Василевскому? Церемония вручения призов НХЛ. LIVE! Кто станет лучшим вратарём — Василевский, Хеллебайк или Ринне?

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

