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Братья Даниэль и Хенрик Седины — обладатели «Кинг Клэнси Мемориал Трофи»

Братья Даниэль и Хенрик Седины — обладатели «Кинг Клэнси Мемориал Трофи»
Хоккей / НХЛ

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Братья Даниэль и Хенрик Седины стали обладателями «Кинг Клэнси Мемориал Трофи» — приза за благотворительность. Легенды «Ванкувер Кэнакс» завершили карьеру в 2018 году, так что это заслуженное признание их заслуг.

Их соперниками в борьбе за награду были Джейсон Цукер («Миннесота Уайлд») и Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз»).

Напомним, «Ванкувер» в завершившемся регулярном чемпионате занял предпоследнее место в таблице Западной конференции.

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Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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