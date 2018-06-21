Барзал выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал. Он стал пятым хоккеистом в истории «Айлендерс», который выиграл эту награду, и первым с сезона-1996/97. Его конкурентами были Клейтон Келлер («Аризона Койотс») и Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»).

В минувшем регулярном чемпионате Барзал стал лучшим бомбардиром команды, набрав 85 (22+63) очков в 82 играх и на 1 очко опередив лидера «островитян» Джона Тавареса.

Напомним, «Айлендерс» заняли 11-е место в таблице Восточной конференции, на 17 очков отстав от заветной восьмёрки.

Россиянин Михаил Сергачёв занял 11-е место в голосовании за приз лучшему новичку.