Копитар — обладатель «Селке Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.

Лучшим оборонительным форвардом признан словенский нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз». Соперниками Копитара были Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»). Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы мог стать рекордсменом лиги по числу наград.

Копитар набрал в минувшем регулярном чемпионате 92 (35+57) очка в 82 играх, а его клуб вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив новичкам из Лас-Вегаса в четырёх матчах.