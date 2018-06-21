Копитар — обладатель «Селке Трофи»

В Лас-Вегасе проходит церемония вручения индивидуальных наград НХЛ.
Лучшим оборонительным форвардом признан словенский нападающий Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз». Соперниками Копитара были Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»). Бержерон ранее четырежды становился обладателем «Селке Трофи» и в случае победы мог стать рекордсменом лиги по числу наград.
Копитар набрал в минувшем регулярном чемпионате 92 (35+57) очка в 82 играх, а его клуб вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив новичкам из Лас-Вегаса в четырёх матчах.
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