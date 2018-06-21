Овечкин: грустно, что Тротц ушёл, он был нам тренером, папой, дал шанс выиграть

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход Барри Тротца с поста главного тренера клуба.

«Мы последние на дорожке. Это самое крутое – мы чемпионы, несём Кубок Стэнли. Другие игроки все поздравляют нас. Я раньше был на их месте, это здорово.

Грустно, что Тротц уходит. Мы вместе выиграли, но уверен, у него всё будет в порядке. Хочу поблагодарить его за отлично проделанную работу – он был нашим тренером, папой, дал шанс выиграть. Но это бизнес, никогда не знаешь, что будет дальше. Желаю ему удачи», — сказал Овечкин на церемонии вручения призов НХЛ в Лас-Вегасе.

Видео также доступно в «твиттере» журналиста Тарика Эль-Башира.