Голкипер Гудлевскис перешёл в рижское «Динамо»

Голкипер Кристерс Гудлевскис перешёл из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в рижское «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба.



25-летний голкипер — воспитанник рижского клуба. В сезоне-2017/18 Гудлевскис выступал в клубе АХЛ «Бриджпорт», в 37 матчах отражая в среднем 89,7% броска по своим воротам. На чемпионате мира в составе сборной Латвии вратарь провёл две встречи, пропустив 10 голов при 83,9% отражённых бросков.

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