Назаров: молодёжь «Нефтехимика» изъявила желание пораньше выйти из отпуска

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о планах летней подготовки команды.



«Основной лагерь „Нефтехимика“ открывается в начале второй декады июля в строгом соответствии с требованиями профсоюза. При этом нужно учитывать, что молодёжь из системы клуба плюс, возможно, несколько ветеранов начнут подготовку уже через несколько дней — в конце июня. Молодые хоккеисты сами изъявили желание пораньше выйти из отпуска и нагрузиться. Это похвально!



Что волнует перед сезоном? Как обычно — календарь. Мы получили рекордные в истории КХЛ 62 матча, это отличная новость. Теперь дело за хорошей логистикой, за балансом календаря. Плюс с ведущими командами, наверное, хотелось бы встретиться пораньше, когда звезды КХЛ только набирают форму и не вышли на пик. С другой стороны, после прошлого сезона и серии клубных рекордов „Нефтехимик“ тоже стал хорошим раздражителем, на нижнекамскую молодёжь — Хайруллина, Шарипзянова, Фазылзянова, Бикмуллина, Шафигуллина, Шиксатдарова и Ко — уже настраиваются. Эти молодые мастера должны учесть данный фактор и ещё добавить в работе», — цитирует тренера Russia-Hockey.