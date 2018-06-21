Бекстрём — об уходе Тротца: немного удивлён, но я его понимаю

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал уход из команды главного тренера Барри Тротца. Напомним, специалист, принёсший клубу первый в его истории Кубок Стэнли, сегодня перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс».



«Грустно. Он отлично работал. Могу сказать, что немного удивлен, но в то же время понимаю его. Невозможно забыть, что Барри сделал для команды. Он и его помощники сплотили нас. Он был отличным наставником в эти четыре года, и мы смогли добиться успеха», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» пожалел денег на тренера-чемпиона. Овечкин точно загрустит Барри Тротц ушёл из клуба после победы в Кубке Стэнли.

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