А. Свечников: мечтаю играть в одном клубе с братом, «Ванкувер» же брал Сединов

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал, что хотел бы оказаться в одной команде с братом Евгением.



"«Ванкувер» в свое время провел обмен, чтобы выбрать Хенрика Седина и Даниэля Седина. Конечно, мы с детства мечтали играть в одной команде. Но посмотрим, как будет. От нас ничего не зависит. Да и, кстати говоря, надежду на то, что буду выбран первым номером, я тоже не теряю", — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Свечников одной ногой в «Каролине». Кому повезёт с Кравцовым и Денисенко? На драфте НХЛ в первом раунде могут выбрать трёх россиян.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»