Генменеджер «Харрикейнз»: не секрет, что мы изучаем варианты обмена Скиннера

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уоделл подтвердил готовность обмена форварда Джеффа Скиннера.



«Джефф Скиннер уже доказал, что является бомбардиром, который способен забрасывать по 30 шайб за сезон. Мы не самая атакующая команда, но то, что мы рассматриваем вариант обмена Джеффа не является секретом.



Нужно быть очень осторожным, когда хочешь расстаться с таким исполнителем. На него сразу находится много желающих, но Джефф – наш крупный актив, поэтому мы рассчитываем получить за него серьёзные ресурсы, которые помогут нам не только сегодня, но и в будущем.



Хоккейный инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщает о серьёзной заинтересованности в Скиннере со стороны «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз».

В минувшем сезоне на счету 26-летнего Скиннера 82 матча за «Харрикейнз», в которых он набрал 49 (24+25) очков.