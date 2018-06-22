«Бостон» расстанется с Нэшем, если подпишет Ковальчука

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини не скрывает, что клуб расстанется с нападающим Риком Нэшем в случае подписания россиянина Ильи Ковальчука.



«Мы продолжим переговоры с Риком. Ему потребуется время для принятия решения, и время работает на него. Он должен определиться. Мы готовы рассмотреть его точку зрения. Понятно, что переговоры завершатся, если нам повезет и мы подпишем Илью, но пока мы рассматриваем два варианта. Хотя мы понимаем, что у него есть и другие возможности», – цитирует Суини официальный сайт НХЛ.



33-летний Нэш перешёл в «Бостон» 25 февраля в рамках обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». Сыграв 11 матчей за «Брюинз», он получил сотрясение мозга и вернулся в состав только в плей-офф, проведя там 12 игр.

В претендентах на Ковальчука остались четыре клуба НХЛ