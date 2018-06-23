Расмус Далин был выбран под первым номером на драфте НХЛ — 2018

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.

Под первым номером драфта —2018 «Баффало Сэйбрз» выбрал 17-летнего шведского защитника Расмуса Далина.

Далин стал вторым шведским хоккеистом в истории лиги после Матса Сундина («Квебек Нордикс», 1989), который был выбран под первым номером драфта.

Минувший сезон швед провёл за «Фрёлунду». Он играл в среднем по 19 минут и установил рекорд лиги по очкам среди защитников младше 18 лет (7+13). Также игрок принял участие в молодёжном чемпионате мира—2018 и на Олимпиаде—2018. Всего в минувшем сезоне Далин в общей сложности провёл 74 матча.