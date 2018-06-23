Драфт НХЛ — 2018: впервые с 1999 года в топ-3 были выбраны только европейцы

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» проходит драфт НХЛ — 2018.

Под первым номером драфта —2018 «Баффало Сэйбрз» выбрал 17-летнего шведского защитника Расмуса Далина. Под вторым номером был выбран российский нападающий Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»). Третий номер драфта — финский форвард Йеспери Котканиеми («Монреаль Канадиенс»).

Таким образом, впервые с 1999 года в топ-3 драфта НХЛ были выбраны только европейцы.

Напомним, на драфте 1999 года под первым номером «Аталанта Трэшерз» выбрала чеха Патрика Штефана. Под вторым и третьим номером «Ванкувер Кэнакс» выбрал братьев Сединов из Швеции.

Стоит отметить, что в первом раунде драфта НХЛ — 2018 российский нападающий Виталий Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером.