Все выборы в первом раунде драфта юниоров НХЛ — 2018

В далласском «Американ Эйрлайнс-центре» завершился первый раунд драфта-2018 Национальной хоккейной лиги.

Под общим первым номером был взят 17-летний шведский защитник Расмус Далин, чьим новым клубом стал «Баффало Сэйбрз».

Впервые с 2004 года в топ-10 драфта НХЛ были выбраны два российских хоккеиста. Под вторым номером был выбран российский нападающий Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»). Девятый номер драфта — форвард «Трактора Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс»).

«Флорида Пэнтерз» под 15-м номером драфта забрала нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко. Под 31-м номером «Вашингтон Кэпиталз» забрал российского защитника Александра Алексеева, который с сезона-2016/17 играет за «Ред Дир» в WHL.

Первый раунд драфта НХЛ — 2018

1. «Баффало Сэйбрз» — Расмус Далин (Швеция, защитник, «Фрёлунда»);

2. «Каролина Харрикейнз» — Андрей Свечников (Россия, нападающий, «Барри Кольтс», OHL);

3. «Монреаль Канадиенс» — Йеспери Котканиеми (Финляндия, нападающий, «Эссят»);

4. «Оттава Сенаторз» — Брейди Ткачук (США, нападающий, университет Бостона);

5. «Аризона Койотс» — Барретт Хэйтон (Канада, нападающий, «Су-Сент Мари». OHL);

6. «Детройт Ред Уингз»: Филип Задина (Канада, нападающий, «Галифакс», QMJHL);

7. «Ванкувер Кэнакс»: Куинн Хьюз (США, защитник, университет Мичигана);

8. «Чикаго Блэкхоукс»: Адам Боквист (Швеция, защитник, «Брюнас»);

9. «Нью-Йорк Рейнджерс» — Виталий Кравцов (Россия, нападающий, «Трактор», КХЛ);

10. «Эдмонтон Ойлерз» — Эван Бушар (Канада, защитник, «Лондон Найтс», OHL);

11. «Нью-Йорк Айлендерс» — Оливер Вальстрем (США, нападающий, Бостонский колледж);

12. «Нью-Йорк Айлендерс» — Ноа Добсон (Канада, защитник, «Акади-Батхёрст», QMJHL);

13. «Даллас Старз» — Тай Делландреа (Канада, нападающий, «Флинт», OHL);

14. «Филадельфия Флайерз» — Джоэль Фараби (США, нападающий, сборная США U-18, USNTDP);

15. «Флорида Пантерз» — Григорий Денисенко (Россия, нападающий, «Локо», МХЛ);

16. «Колорадо Эвеланш» — Мартин Каут (Чехия, нападающий, «Пардубице»);

17. «Нью-Джерси Дэвилз» — Тай Смит (Канада, защитник, «Спокан», WHL);

18. «Коламбус Блю Джекетс» — Лиам Фуди (Канада, нападающий, «Лондон Найтс», OHL);

19. «Филадельфия Флайерз» — Джей О’Брайен (США, нападающий);

20. «Лос-Анджелес Кингз» — Расмус Купари (Финляндия, нападающий, «Кярпят»);

21. «Сан-Хосе Шаркс» — Райан Меркли (Канада, защитник, «Гелф Сторм», OHL);

22. «Нью-Йорк Рейнджерс» — Кеандре Миллер (США, защитник);

23. «Анахайм Дакс» — Исак Лундстрем (Швеция, нападающий, «Лулео»);

24. «Миннесота Уайлд» — Филип Йоханссон (Швеция, защитник, «Лександ»);

25. «Сент-Луис Блюз» — Доминик Бокк (Германия, нападающий, «Векше»);

26. «Оттава Сенаторз» — Джейкоб Бернард-Докер (Канада, защитник, Университет Северной Дакоты);

27. «Чикаго Блэкхоукс» — Николас Бодин (Канада, защитник, «Драммондвиль Вольтижурс», QMJHL);

28. «Нью-Йорк Рейнджерс» — Нильс Лундквист (Швеция, защитник, «Лулео»);

29. «Торонто Мэйпл Лифс» — Расмус Сандин (Швеция, защитник, «Регле»);

30. «Детройт Ред Уингз» — Джо Велено (Канада, нападающий, «Драммондвиль Вольтижурс», QMJHL);

31. «Вашингтон Кэпиталз» — Александр Алексеев (Россия, защитник, «Ред Дир», WHL)