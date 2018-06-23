Кравцов: очень рад стать игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», до встречи в Нью-Йорке

Российский нападающий Виталий Кравцов, выбранный клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте-2018, поприветствовал болельщиков американской команды.

«Привет, Нью-Йорк! Я очень рад стать игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»! Вперёд, «рейнджеры»! До встречи в Нью-Йорке!» — приводит слова Кравцова пресс-служба клуба.

Видео также доступно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Стоит отметить, что 18-летний форвард является игроком «Трактора», в составе которых проведёт следующий сезон.

В минувшем сезоне Кравцов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе челябинцев, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. В плей-офф игрок провёл 16 матчей и набрал 11 (6+5) очков.