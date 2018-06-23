А. Свечников: хочу сразу закрепиться в составе и играть в топ-6 «Каролины»

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников поделился мнением о своих шансах заиграть в НХЛ. 18-летний форвард был выбран клубом «Каролина Харрикейнз».



«Посмотрим, как сложится лагерь развития. Про место в команде мы ещё не говорили, для этого ещё слишком рано. Конечно, я хочу сразу закрепиться в команде и играть в топ-6. Но для этого надо хорошо поработать летом. Буду улучшать все компоненты: катание, бросок, технику», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Свечников в «Каролине», Кравцов — в «Рейнджерс»! Драфт юниоров НХЛ.Как это было Все подробности церемонии — в нашем онлайне.

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