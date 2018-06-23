Тэллон: нервничали по поводу выбора Денисенко, думали, его заберут раньше

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйв Тэллон прокомментировал выбор российского нападающего Григория Денисенко под 15-м номером драфта.



«Мы немного нервничали, не ожидали, что его не выберут до 15-го пика. Нам нравится его динамичность, энергия и мастерство. Он действует агрессивно и обладает отличной скоростью, не боится борьбы», — приводит слова Тэллона официальный сайт NHL.



В минувшем сезоне Денисенко принял участие в 4 матчах плей-офф КХЛ в составе «Локомотива». Контракт 17-летнего форварда с ярославским клубом рассчитан до 2020 года.

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