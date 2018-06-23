А. Свечников: сегодня было легко, потому что я уже был на драфте у брата

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников рассказал об эмоциях от прошедшего драфта Национальной хоккейной лиги.18-летний российский форвард был выбран клубом «Каролина Харрикейнз». Напомним, брат игрока — Евгений Свечников — выступает в системе «Детройт Ред Уингз».



«Мне сегодня было относительно легко, потому что уже был рядом братом на том драфте, так что я сегодня только получал удовольствие», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Свечников в «Каролине», Кравцов — в «Рейнджерс»! Драфт юниоров НХЛ.Как это было Все подробности церемонии — в нашем онлайне.

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