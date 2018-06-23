Тротц: попытаюсь выиграть Кубок Стэнли с «Айлендерс», меня пригласили для этого

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что хотел бы выиграть Кубок Стэнли с новой командой.



«Всегда рискуешь, когда уходишь с работы. Конечно, приятно, что мне сразу же позвонили, когда информация обо мне стала известна в узком кругу. Я сказал, что готов разговаривать. Ламорелло рассказал о своих планах, перспективах клуба, о том, что он уже успел сделать за столь короткое время. Он многое изменил, прежде всего атмосферу в команде. Мне это нравится. Для этого же меня приглашали в „Вашингтон“. Там тоже хотели изменить атмосферу, сделать все, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Мы попытаемся добиться такого же результата с „Айлендерс“», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.