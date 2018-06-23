«Каролина» обменяла Линдхольма и Ханифина в «Калгари» на Хэмилтона

Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» и «Каролина Харрикейнз» совершили большой обмен, информирует инсайдер TSN Боб Маккензи.



В результате сделки состав «Калгари» пополнят защитник Ноа Ханифин (79 матчей в НХЛ в минувшем сезоне и 32 набранных очка) и нападающий Элиас Линдхольм (81 матч в НХЛ, 44 очка).

«Каролина» в обмен получит защитников Дуги Хэмилтона (82 матча в НХЛ, 44 очка) и Адама Фокса (29 матчей в NCAA, 28 очков), а также нападающего Мичила Ферленда (77 матчей в НХЛ, 41 очко).