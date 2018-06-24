«Торонто» и «Сан-Хосе» находятся в числе претендентов на Тавареса

Стали известны основные претенденты на нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса, который ранее проинформировал клуб, что проведёт переговоры с пятью клубами Национальной хоккейной лиги.



В числе клубов, заинтересованных в обмене Тавареса, находятся «Торонто Мэйпл Лифс», «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс», сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.



1 июля 27-летний Таварес может получить статус неограниченно свободного агента. Он был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав 621 (272+349) очко. С сезона-2013/14 он капитан команды.



21 июня тренером клуба был назначен Барри Тротц, уволившийся из «Вашингтон Кэпиталз» тремя днями ранее. В минувшем сезоне он привёл «Кэпиталз» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Лос-Анджелес» отказался от борьбы за Тавареса после подписания Ковальчука