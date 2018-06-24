Президент «Лос-Анджелеса»: нас не беспокоит 3-летний срок контракта Ковальчука

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Нас не беспокоит 3-летний срок контракта из-за его возраста. Он в отличной форме, мы виделись с ним пару недель назад. Патрик Марло почти одного возраста с Ковальчуком. Их обоих отличает великолепное катание, взрывная скорость. Мы достаточно следили за ним в прошлом году и чувствуем, что Илья подойдёт для НХЛ.

Действительно, несколько лет назад мы уже были близки к подписанию контракта (Речь о 2010 году, когда Ковальчук сменил «Атланту» на «Нью-Джерси» — прим. «Чемпионата»). Тогда не получилось, зато получилось сейчас.

В нём живёт страсть, он хочет побеждать. Он только и говорил о своём желании выиграть, это нас очень воодушевило. Он задавал много вопросов по игре команды, игрокам. Это стало ключевым в нашем решении», — приводит слова Робитайла официальный сайт клуба.