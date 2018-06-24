Александр Овечкин прилетел в Москву, его встретили активисты движения Putin Team

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утверждён.

По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.



На выходе из зала прилета международных рейсов Овечкина встречало около 40 поклонников хоккея, а также несколько десятков активистов движения Putin Team. Хоккеист поблагодарил собравшихся, а также отметил, что не ожидал такого тёплого приема.



«Рад вернуться домой, спасибо большое всем, кто встретил. Теперь нужно прийти в себя и вперёд. Если говорить о планах, то в первую очередь хотелось бы увидеть отца, родных, друзей. Последние две недели в «Вашингтоне» были очень тяжёлыми, Кубок Стэнли всё-таки выиграли. Ну и, конечно же, заниматься любимыми делами. Повторюсь, нужно немного оклематься и, как говорится, готов к труду и обороне», — приводит слова Овечкина ТАСС.



«Вашингтон» в минувшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх. Россиянин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.