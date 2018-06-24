В «Бостоне» рассказали, почему отказались от варианта с подписанием Ковальчука

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал, что клуб отказался от варианта с подписанием российского нападающего Ильи Ковальчука из-за того, что «Бостон» не был готов давать ему трёхлетний контракт.

«Такой срок не был бы идеальным для нас, мы рассматривали вопрос о подписании Ковальчука именно под этим углом», — отметил Суини.

Вчера, 23 июня, стало известно, что Ковальчук согласовал трёхлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Кингз». По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подпишет контракт на сумму $ 6,25 млн в год.