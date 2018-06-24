Защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в чемпионате Словакии

Защитник Андрей Первышин подписал контракт со словацким клубом «Детва», информирует официальный сайт команды.

33-летний хоккеист завершал минувший сезон в клубе ВХЛ «Сарыарка», где сыграл в восьми матчах регулярного чемпионата и набрал три (1+2) очка. Ранее Первышин играл в КХЛ за казанский «Ак Барс», омский «Авангард», питерский СКА, московский ЦСКА, ХК «Сочи», челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».

Всего на его счету в КХЛ 440 матчей, в которых он набрал 141 (36+105) очко при показателе полезности «+47».



Отметим, что также в словацкой «Детве» числятся ещё три российских хоккеиста – экс-защитник новокузнецкого «Металлурга» Михаил Куклев, а также экс-форварды «Югры» Виталий Ситников и Игорь Магогин.