Форвард Игорь Магогин возобновит карьеру в Словакии после годичного перерыва

Нападающий Игорь Магогин подписал контракт со словацким клубом «Детва», информирует официальный сайт команды.

36-летний центральный нападающий провёл в КХЛ восемь сезонов, выступая за «Автомобилист», «Югру», «Северсталь» и «Ладу». Последним для него стал чемпионат-2016/17, после которого Магогин временно приостановил игровую карьеру и находился в статусе неограниченно свободного агента.

Всего в КХЛ он провёл 368 матчей, набрав в них 147 (49+98) очков.

Отметим, что также в словацкой «Детве» выступают ещё два российских хоккеиста – экс-защитник новокузнецкого «Металлурга» Михаил Куклев и экс-форвард «Югры» Виталий Ситников.