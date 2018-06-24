Алексей Липанов и Олег Сосунов примут участие в лагере новичков «Тампа-Бэй»

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» проанонсировал проведение лагеря новичка, который начнётся во вторник, 26 июня.

В нём примут участие два российских хоккеиста – нападающий Алексей Липанов и защитник Олег Сосунов.

Липанов был задрафтован «молниями» на драфте 2017 года под общим 76-м номером. В минувшем сезоне он дебютировал в АХЛ, проведя 10 матчей за «Сиракьюз» и отметившись тремя результативными передачами.

Сосунов был выбран «Тампой» на драфте 2016 года под общим 178-м номером. В прошлом сезоне Олег провёл 85 матчей в WHL за клуб «Мусс Джо», в которых записал на свой счёт 26 (7+19) очков при показателе полезности «+29».