Радулов почтил память погибшего Огородникова

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов выразил соболезнования в связи с гибелью победителя ЮЧМ-2004 Сергея Огородникова.



«Пусть земля тебе будет пухом, друг. Не могу в это поверить», – подписал фотографию Огородникова Радулов в своём сторис в «Инстаграме».



На победном Юношеском чемпионате мира—2004 в Минске Радулов играл с Огородниковым в одной команде. Уже на следующий год Александр перебрался за океан, тогда как Огородников остался в России, где выступал в Суперлиге и КХЛ за ЦСКА, московское «Динамо», «Ладу», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург». В ВХЛ он успел поиграть за ТХК, пензенский «Дизель», ХК «Рязань», а также ангарский «Ермак», в котором провёл сезон-2016/17. Минувший чемпионат Огородников отыграл в чемпионате Польши.

Погиб победитель ЮЧМ-2004 Сергей Огородников