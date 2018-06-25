Суд признал АНО «ОХК «Динамо» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал автономную некоммерческую организацию «Объединённый хоккейный клуб «Динамо» банкротом. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте организации.



Как следует из решения, суд открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил конкурсным управляющим Рамилю Дианову, которая ранее была временным управляющим.



Заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего суд назначил на 17 декабря.



Арбитражный суд Москвы 22 января 2018 года признал обоснованным заявление индивидуального предпринимателя о банкротстве московского АНО «ОХК „Динамо“, поданное 3 октября 2017 года. Суд тогда ввёл процедуру наблюдения в АНО „ОХК “Динамо».



В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги принимало участие ООО «Хоккейный клуб «Динамо» Москва» – именно к этой организации перешли права владения клубом. Эта же организация подала заявление на участие и в КХЛ сезона-2018/19.

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.