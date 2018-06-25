Президент «Лос-Анджелеса»: хотим, чтобы Ковальчук делал то, что делает Овечкин

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл рассказал, что надеется увидеть от недавно подписанного нападающего Ильи Ковальчука игры в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Хотим, чтобы Ковальчук делал то, что делает Овечкин. Рассказали ли мы ему об этом? Конечно. Он сказал: конечно, не волнуйтесь, я буду бросать», — приводит слова Робитайла The Athletic.



Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие три года.

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