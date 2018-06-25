«Детройт» подписал новые контракты с Фрком и Бертуцци

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» подписал новые контракты с нападающими Мартином Фрком и Тайлером Бертуцци, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов, информирует журналист Анзар Хан. Бертуцци заключил контракт на два года с зарплатой $ 1,4 млн, Фрк — однолетний контракт на 1,05 млн.



23-летний Бертуции в чемпионате-2017/18 принял участие в 48 матчах, записав на свой счёт 24 (7+17) очка при показателе полезности "-7". 24-летний Фрк сыграл 68 встреч, заработав 25 (11+14) баллов при показателе полезности "-14".



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