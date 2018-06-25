Карлсон: Рирден сыграл решающую роль в развитии моей карьеры

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал возможное назначение Тодда Рирдена на пост главного тренера команды.



«Рирден сыграл решающую роль в развитии моей карьеры и изменил мои взгляды на хоккей. Он внёс дополнения в мою игру в защите и позволил многим хоккеистам „Вашингтона“ показать себя. Думаю, он отлично поработал в качестве ассистента, объединив нас. Он нашёл взаимопонимание с разными по характеру хоккеистами», — сообщил защитник.



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