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Карлсон: Рирден сыграл решающую роль в развитии моей карьеры

Карлсон: Рирден сыграл решающую роль в развитии моей карьеры
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал возможное назначение Тодда Рирдена на пост главного тренера команды.

«Рирден сыграл решающую роль в развитии моей карьеры и изменил мои взгляды на хоккей. Он внёс дополнения в мою игру в защите и позволил многим хоккеистам „Вашингтона“ показать себя. Думаю, он отлично поработал в качестве ассистента, объединив нас. Он нашёл взаимопонимание с разными по характеру хоккеистами», — сообщил защитник.

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