«Питтсбург» заключил новые контракты с форвардами Симоном и Спронгом

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающими Домиником Симоном и Даниэлем Спронгом. Оба контракта рассчитаны на два сезона, каждый из хоккеистов будет получать около $ 750 тыс. в год.



В прошедшем сезоне 21-летний Спронг сыграл в 34 встречах, записав на свой счёт 8 (6+2) баллов при показателе полезности "+3" и 0 минут штрафа. 23-летний Симон принял участие в 41 игре, заработав 15 (4+11) очков при показателе полезности "+2" и 20 минутах штрафного времени.