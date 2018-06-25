Рутерфорд — о приглашении Тавареса: я творческий человек, но не волшебник

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего Джона Тавареса, который может стать свободным агентом.



«Таварес? Я творческий человек, но не волшебник», — приводит слова Рутерфорда в своём «твиттере» североамериканский журналист Джоната Бомбулье.



Таварес был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав 621 (272+349) очко. По информации СМИ, «островитяне» предложили Таваресу 8-летнее соглашение на сумму $ 88 млн.