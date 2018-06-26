Артёмов: большой плюс, что «Динамо» Мн тренирует канадец, русские мало доверяли

Новичок минского «Динамо» Артём Артёмов рассказал о деталях перехода из ХК «Сибирь» в белорусскую команду и отметил важность того, что «Динамо» тренирует канадский тренер.



«После завершения сезона позвонил агент и рассказал об интересе со стороны «Динамо». Сразу же согласился! Мне нравится город, арена. Очень впечатляет атмосфера на матчах, которую создают болельщики. Поэтому долго не думал. Ни с кем из белорусских игроков не знаком, но это не проблема. Когда приеду на первый сбор, то со всеми пообщаюсь.



Для меня большой плюс, что «Динамо» тренирует канадец. Русские тренеры немного доверяли. Как и белорусский.



В «Сибири» я рассчитывал чаще выходить на лёд. Считаю, был достоин этого. В любом случае работа со Скабелкой стала хорошим опытом. Было несладко, но я сделал выводы. У Зубова, который пришёл на смену, оказались похожие требования. Павел Владимирович пытался быть ближе к команде, слушать игроков. Но и при нём я не слишком часто появлялся на площадке», – заявил Артёмов в интервью официальному сайту «Динамо» Минск.



В минувшем сезоне 21-летний форвард провёл 13 матчей за ХК «Сибирь», в которых забросил 2 шайбы. Ещё 16 матчей Артёмов сыграл за «Сибирских Снайперов» в МХЛ. В его активе 17 (7+10) очков.