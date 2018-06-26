Могильный может войти в Зал славы НХЛ, ещё одна кандидатура — Михайлов

Известный в прошлом нападающий, олимпийский чемпион Александр Могильный может быть принят в Зал славы НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Церемония состоится сегодня, 26 июня.



Могильный сыграл в НХЛ 990 матчей, в которых набрал 1032 (473+559) очка, и завоевал Кубок Стэнли вместе с «Нью-Джерси» в 2000 году. В число основных кандидатов также входят Мартен Бродо, Кёртис Джозеф, Даниэль Альфредссон, Вилли O’Ри



Также в расширенный круг кандидатов входит олимпийский чемпион Борис Михайлов, который может стать первым хоккеистом с 2005 года (после Валерия Харламова), не игравшим в НХЛ, но введённым в Зал славы.