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Александр Печурский перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»

Александр Печурский перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»
Хоккей / ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» подписало односторонний контракт на один год с российским вратарем Александром Печурским, сообщает Шайба. kz.

В прошлом сезоне 28-летний воспитанник выступал в Высшей хоккейной лиге за китайский «Ценг Тоу», в составе которого сыграл 42 матча, отражая 91,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,71. На счету Печурского также 64 матча в КХЛ и золотые медали юниорского чемпионата мира.

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