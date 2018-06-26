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Александр Якушев и Гэри Беттмэн стали новыми членами Зала славы НХЛ

Александр Якушев и Гэри Беттмэн стали новыми членами Зала славы НХЛ
Хоккей / НХЛ

Состоялись очередные выборы новых членов Зала славы Национальной хоккейной лиги. Торжественная церемония состоится 12 ноября.

Новыми членами Зала славы НХЛ стали действующий комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, известный в прошлом игрок и борец с расизмом Вилли О`Ри, канадская хоккеистка Джайна Хеффорд, легендарный форвард «Тампа-Бэй» Мартин Сен-Луи, обладатель множества вратарских рекордов Мартин Бродо и двукратный олимпийский чемпион — нападающий сборной СССР Александр Якушев.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» Зала Славы.

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