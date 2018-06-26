Александр Якушев и Гэри Беттмэн стали новыми членами Зала славы НХЛ

Состоялись очередные выборы новых членов Зала славы Национальной хоккейной лиги. Торжественная церемония состоится 12 ноября.



Новыми членами Зала славы НХЛ стали действующий комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, известный в прошлом игрок и борец с расизмом Вилли О`Ри, канадская хоккеистка Джайна Хеффорд, легендарный форвард «Тампа-Бэй» Мартин Сен-Луи, обладатель множества вратарских рекордов Мартин Бродо и двукратный олимпийский чемпион — нападающий сборной СССР Александр Якушев.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» Зала Славы.