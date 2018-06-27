Е. Назаров: играть за «Трактор» — моя мечта, но там меня пока не рассматривают

Вратарь «Рубина» Егор Назаров прокомментировал продление контракта с тюменским клубом.

«Мне понравилось в Тюмени. Меня хорошо приняли и в команде, и болельщики, да и девушке моей там по душе. Признаюсь, были мысли после такого сезона, что, может, и можно что-то поменять, но чёрные полосы имеют свойство заканчиваться, и хотелось бы начать в Тюмени белую со следующего сезона. Хочется показать более яркую игру в Тюмени. Команда у нас с амбициями, так почему бы не попробовать за что-то побороться ещё раз. Спасибо новому тренерскому штабу и руководству, что предложили остаться. Я очень рад, что с нами будет работать Константин Власов. Когда узнал, был просто в шоке. Надеюсь, совместная работа принесёт плоды. Хочу многому научиться у него, ведь он имеет огромный опыт работы, и это один из лучших специалистов в стране по вратарям.

«Трактор»? Разумеется, моя мечта – играть за «Трактор», но там, к сожалению, меня пока не рассматривают. Да, я мог оказаться в «Челмете», но для себя решил, что мне будет лучше развиваться в Тюмени», — цитирует Назарова пресс-служба ВХЛ.