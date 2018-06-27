Hockey News: карьера Якупова в НХЛ, возможно, подошла к концу. Он разочаровал

Известный североамериканский портал The Hockey News опубликовал заметку, посвящённую решению «Колорадо Эвеланш» не делать квалификационного предложения о продлении контракта российскому нападающему Наилю Якупову.

«Самое интересное, как обычно, касается тех, кому новые контракты предложены не были. Если говорить про Якупова, то он не оправдал надежд, которые возлагались на первого номера драфта НХЛ. Его карьере в НХЛ, возможно, подошла к своему концу. Что касается Данкана Сименса, то он может заключить контракт в низших лигах или искать варианты в Европе», — написано в заметке.

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Якупов провёл 58 матчей, набрав 16 (9+7) очков. В плей-офф хоккеист не получал места в составе. Якупов — первый номер драфта-2012, в НХЛ он отыграл 350 матчей и набрал 136 (62+74) очков.